Covid, un altro paziente e 7 dipendenti positivi al Gemelli Molise

A seguito dei casi Covid registrati nei giorni scorsi al Gemelli Molise, l’ospedale ha avviato, come da protocollo, le attività di tracciamento sia sui degenti che su tutto il personale. Dai controlli effettuati sono emersi nuovi positivi: un paziente e sette dipendenti tutti della stessa area, i quali sono stati immediatamente posti in quarantena già nel weekend appena trascorso. I controlli proseguiranno ogni 72 ore. L’ospedale garantirà in piena sicurezza il ricovero per tutti i pazienti affetti da patologie urgenti e non differibili.