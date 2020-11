Sono tutti negativi i tamponi sugli alunni delle prime e sugli insegnanti dell’Istituto comprensivo di Difesa Grande. Il dirigente scolastico in accordo con il Comune di Termoli, infatti, aveva deciso di sottoporre a screening tutti gli studenti e i professori delle classi interessate. Sono stati effettuati circa 70 tamponi molecolari presso il centro per gli anziani del quartiere. Una decisione che era stata presa anche in vista del rientro a scuola previsto per domani, lunedì 30 novembre.