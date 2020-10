Covid, tutti negativi i tamponi ai bimbi della scuola di San Martino

Sarebbero tutti negativi i tamponi ai bimbi della scuola di San Martino. La bella notizia sta circolando da ore in paese rilanciata sui social network e confermata dal sindaco Giovanni Di Matteo. I bimbi erano stati sottoposti a tampone dopo la positività di un altro piccolo alunno del paese bassomolisano. Giorni di attesa e di preoccupazione per i genitori e per il resto del paese che possono tirare un sospiro di sollievo. Domani, martedì 13 ottobre, i bambini potranno quindi tornare a scuola considerando che l’ordinanza di chiusura della scuola era per la sola giornata di oggi, lunedì 12 ottobre.