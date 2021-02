Covid, troppi morti al Cardarelli: Giustini dispone ispezione

Dopo la nostra inchiesta che aveva evidenziato l’eccessiva mortalità nel mese di gennaio

A fine gennaio, attraverso una nostra inchiesta (L’ARTICOLO QUI), avevamo evidenziato l’eccesiva e anomala mortalità al Cardarelli per Covid. Più del 50% dei ricoverati nel mese di gennaio ha avuto un esito infausto. Notizia che creò clamore, tanto che anche in consiglio regionale fu evidenziato questo aspetto dalla consigliera Fanelli.

Ora, dopo le recenti proteste dei comitati davanti all’Asrem e le preoccupanti notizie sulla elevata percentuale di morti per Covid registrati al Cardarelli, supportate dalle dichiarazioni del professor Ricciardi a organi d’informazione regionale, il Commissario Regionale alla Sanità, generale Giustini, ha disposto accertamenti urgenti, con persone di sua fiducia, su quanto sta accadendo all’ospedale del capoluogo.

Il commissario non ha precisato se darà un nuovo incarico ai Nas, oppure a uno o più medici di sua fiducia, ma resta la notizia dell’avvio di un accertamento diretto, con presumibile accesso alla documentazione ospedaliera relativa ai decessi per Covid. Questa la dichiarazione resa questa mattina, sabato 13 febbraio, da Giustini:

“Apprendo, da fonti di stampa, che si è verificata una incidenza anomala – e di molto superiore alla media nazionale – per quel che riguarda i decessi per Covid al Cardarelli. Poiché è mia precisa responsabilità accertare eventuali scostamenti rispetto alla media nazionale, ho disposto verifiche puntuali delle notizie diffuse dalla stampa. Appena avrò riscontri di eventuali discrepanze o anomalie – augurandomi che non ce ne siano – sarà mia cura portarle a conoscenza di chi di dovere”.