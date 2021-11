Covid, tregua in Molise: nessun nuovo caso e situazione stazionaria al Cardarelli

Dopo il boom di contagi di sabato, per il secondo giorno di fila arrivano buone notizie sul fronte dell’emergenza Covid in Molise.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 8 novembre, non registrano decessi: i morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 501.

Non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri e nemmeno dimessi: Pertanto i ricoverati totali restano 7, di cui 6 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi non si registrano nuovi casi su 357 tamponi processati.

Oggi, però non ci sono nemmeno guariti e pertanto il numero degli attualmente resta di 141, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.739.

I guariti totali sono 14.083, i decessi 501. In isolamento si trovano 2.323 cittadini.