Covid, tregua finita: risalgono contagi e ricoveri. Terapie intensive piene al Cardarelli. Nuovi focolai a Bojano e Cantalupo

Dopo una giornata di tregua, tornano a salire in Molise sia i contagi, sia i ricoveri, con le terapie intensive del Cardarelli che sono nuovamente sature.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 13 aprile, è emerso un solo dececsso: non ce l’ha fatta un uomo di 77 anni di Termoli che era ricoverato in malattie infettive. I decessi per Covid in Molise, purtroppo, hanno raggiunto la drammatica cifra di 460.

Due pazienti, di Bojano e Campobasso, si sono aggravati e per loro è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva.

Due sono i ricoveri di giornata, a fronte di altrettanti dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 61, di cui 54 al Cardarelli (42 in malattie infettive e 12 in terapia intensiva), 2 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 2 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 3 al Neuromed (tutti in terapia intensiva). In Rianimazione si trovano 17 pazienti.

I nuovi positivi sono 46 su 629 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 7,3%. Oggi il centro più colpito è Bojano con 10 contagi.

I nuovi positivi (46) sono:

10 Bojano

5 Campobasso

7 Cantalupo nel Sannio

3 Casacalenda

2 Castelpetroso

1 Isernia

1 Jelsi

1 Lucito

1 Macchia d’Isernia

4 Matrice

1 Montecilfone

1 Montenero Val Cocchiara

1 Rionero Sannitico

2 Sepino

1 Termoli

5 Venafro

I guariti di giornata sono 41 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 631, mentre i totali da inizio emergenza sono 12701.

I guariti totali sono 11597, i decessi 460.

In isolamento si trovano 3365 cittadini.