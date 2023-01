Covid, tre nuovi ricoveri e un decesso: non ce l’ha fatta una donna di 72 anni

Stabili i numeri del contagio: 29 i positivi su 311 tamponi effettuati. Ci sono anche 348 guariti e una persona dimessa

Se sul fronte del contagio i numeri restano stabili, il bollettino dell’Asrem di oggi, giovedì 19 gennaio, non riporta dati confortanti.

Si registra un nuovo decesso: non ce l’ha fatta una 72enne di Termoli.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 711.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma si sono 3 nuovi ricoveri: pazienti di Carpinone, Larino e Trivento si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. C’è un dimesso: un paziente di Campobasso lascia il Cardarelli. Pertanto i ricoverati totali salgono a 13, di cui 12 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 13 ricoverati, 3 non sono vaccinati e 10 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 29 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 331 tamponi processati.

I nuovi casi (29) sono:

Oggi si registrano 348 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 2.137. I totali da inizio emergenza sono 100.205.

I guariti totali sono 97.344, i decessi 711. In isolamento si trovano 2.926 cittadini.