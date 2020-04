Covid, tre nuovi casi: riguardano il cluster di Cerce. Aumentano i ricoveri

Tre nuovi casi sui 130 tamponi processati nelle ultime ore. Tutti riconducibili al cluster di Cercemaggiore: si tratta di due ospiti della casa di riposo che in precedenza risultavano inconclusivi e di un operatore. Il totale al momento è di 269 positivi su 3082 tamponi effettuati. Aumentano anche i ricoverati rispetto a ieri sera che salgono a 24, 20 in malattie infettive e 4 in terapia intensiva.

Questa sera alle 18 il nuovo bollettino dell’Asrem.