Covid, tre guariti nel bollettino Asrem: 334 tamponi, nessun positivo

Scende a 75 il numero degli attualmente positivi al Covid 19 in Molise. Il bollettino Asrem diramato questo pomeriggio parla di tre guariti su 334 tamponi processati: due appartenenti al cluster Grecia (Campobasso) e un altro appartenente al cluster Venezuela sempre legato al capoluogo di regione. Restano tre le persone attualmente ricoverate nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Sono invece 116 i soggetti attualmente in isolamento, per quel che riguarda il numero totale dei tamponi ad oggi il numero sale a 33.674. Sale di conseguenza a 436 il numero delle persone guarite in Molise.