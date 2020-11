Covid, tre decessi al Cardarelli: sale a 65 il numero delle vittime in Molise

La situazione continua ad essere drammatica sul fronte Covid in Molise. Questa mattina, venerdì 13 novembre, si sono verificati ben 3 decessi presso il Cardarelli di Campobasso. Oltre all’uomo di 63 anni deceduto in terapia intensiva, non ce l’hanno fatta una donna di 91 anni di Capracotta e un uomo di 86 anni di Termoli: entrambi erano ricoverati in malattie infettive. Sale così a 65 il numero totale delle vittime in Molise dall’inizio dell’emergenza. Un numero altro soprattutto in questa seconda ondata. Nella prima, infatti, i decessi sono stati 23, mentre dall’inizio della seconda ad oggi sono stati già 42.