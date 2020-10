Covid, tre contagi alla Gea Medica di Isernia

In un comunicato della clinica isernina i responsabili della struttura affermano che: “Sebbene nell’Istituto sia attuata una rigida misura di separazione e prevenzione delle infezioni, compresa quella da Sars-Cov 2 che può produrre la malattia nota come Covid19, abbiamo avuto informazione, nella giornata di ieri, 12 ottobre, della positività al tampone molecolare eseguito dall’Asrem su due assistiti del terzo piano e della positività di una dipendente delle pulizie del secondo piano. I pazienti risultati positivi ed i loro contatti stretti sono stati posizionati in un reparto separato ed isolato, al piano -2, e tutti gli assistiti dell’Istituto sono sottoposti a stretto monitoraggio delle

condizioni cliniche e, al momento, non presentano segni e/o sintomi indicativi, anche in relazione alle condizioni preesistenti. La dipendente è in isolamento al proprio domicilio e le vanno i nostri auguri di guarigione. Sono iniziate le operazioni di sanificazione profonda delle stanze, dei reparti e degli spazi comuni e siamo in attesa delle ulteriori procedure che l’Asrem vorrà adottare. Sono sospese temporaneamente le dimissioni dei ricoveri, fatto salvo le necessità legate ai quadri clinici gravi ed acuzie improcrastinabili non trattabili all’interno della Casa di Cura, a tutela delle famiglie e del territorio. Al personale della Casa di Cura sono stati forniti ulteriori presidi di protezione e respiratori tipo Ffp2 ed è stato ulteriormente alzato il livello di precauzione, ricordando loro i disposti del DPCM 12/10/2020 in relazione ai comportamenti extra lavorativi. Gli assistiti rimarranno nelle loro stanze al di fuori delle attività strettamente necessarie e continueranno ad indossare le mascherine chirurgiche in ogni spostamento.

Ringraziamo i nostri assistiti ed i loro familiari per la fiducia mostrata ed il personale per l’impegno aumentato che sta offrendo”.