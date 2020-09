Covid, trasferito in via precauzionale al Bambin Gesù il piccolo di 5 anni

È stato trasferito in via precauzionale al Bambin Gesù di Roma il piccolo di 5 anni di Larino che ieri, 21 settembre, è risultato essere positivo al Covid. Stando a quanto si apprende il bimbo avrebbe manifestato qualche sintomo in più e quindi l’Asrem avrebbe disposto il trasferimento al reparto di Roma non essendoci disponibilità di posti al Santobono di Napoli. Nel frattempo si sta cercando di risalire all’origine del contagio e si attende il risultato dei tamponi sui contatti avuti dal bambino che frequenta la scuola materna Novelli a Larino.