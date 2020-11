Covid, trasferito al Cardarelli un ragazzo di soli 31 anni

L’opinione corrente è che sia una malattia che colpisce prevalentemente i vecchi. Non è così. Questa mattina da Isernia è partita per Campobasso un’ambulanza, con a bordo un ragazzo di soli 31 anni, le cui condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. Era ricoverato nell’area Covid del Pronto Soccorso del Veneziale e i medici speravano anche di poterlo dimettere al più presto. Purtroppo le ultime radiografie ai polmoni hanno consigliato per il ricovero a Campobasso. Intanto all’area Covid del Pronto Soccorso di Isernia continua ad arrivare gente. Tra gli ultimi ricoveri anche un medico di Venafro, in attesa anch’egli di essere trasferito a Campobasso.