Covid, trasferito al Cardarelli l’anziano di Isernia risultato positivo

Doveva essere ricoverato per patologie pregresse e come prassi vuole è stato sottoposto a tampone. Così è stata scoperta la positività di un anziano di Isernia presso l’ospedale Veneziale. Come previsto dal protocollo l’85enne è stata trasferito e ricoverato presso il reparto di malattie infettive del Cardarelli. Mentre l’Asrem ha provveduto ad effettuare il tampone su tutti i suoi familiari il cui esito sarà noto domani mattina.