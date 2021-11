Covid, tra i 40 e i 49 anni si registra il maggior numero di non vaccinati

Poi ci sono 2,62 milioni di over 50 ad elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione

L’importanza del vaccino nella pandemia che stiamo vivendo, probabilmente non è stata compresa fino in fondo, atteso che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani ha adempiuto al proprio dovere civico, mettendo in sicurezza principalmente se stessi e poi gli altri.

Ci sono, però, ancora 7 milioni di italiani che non sono vaccinati, chi per paura, chi per convinzioni ideologiche.

Degli oltre 7 milioni di persone non vaccinate si “muovono” troppo lentamente due fasce che preoccupano: da un lato 2,62 milioni di over 50 ad elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione, dall’altro 1,2 milioni nella fascia 12-19 che influiscono negativamente sulla sicurezza delle scuole.

La fascia d’età in cui si registra il maggior numero di non vaccinati è quella che va dai 40 ai 49 anni: sono quasi un milione e mezzo quelli che hanno preferito evitare la puntura salva vita. A seguire ci sono quelli tra i 50 e 59 anni e tra i 12 e i 19, rispettivamente un milione e 200mila.

I primi mettono in pericolo la propria salute, i secondi favoriscono la diffusione nelle scuole, cosa che sta avvenendo in materia evidente anche in Molise.