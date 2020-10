Covid, tra bus pieni ed ospedali in affanno. Stumpo: “Bisogna fare qualcosa”

Ha puntato l’accento sulla necessità di distanziamenti nei trasporti e di rimettere mano alla sanità “perché non possiamo rischiare di andare in affanno e, anche in questa occasione, demandare al privato lo svolgimento dei tamponi”, la rappresentante di Termoli Bene Comune Rete della Sinistra, Marcella Stumpo. Sotto la lente della Stumpo la situazione dei trasporti come più volte denunciato nel corso degli ultimi giorni con gli assembramenti che si starebbero verificando sui trasporti. Sotto la lente anche la sanità in affanno, in particolar modo all’interno degli ospedali.