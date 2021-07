Covid, tornano le buone notizie: nessun contagio e ben 11 guariti. I positivi in Molise restano 54

Tornano finalmente le buone notizie sul fronte dell’emergenza Covid, dopo giorni in cui l’allerta si era rialzata per la crescita dei contagi e della curva. L’attenzione deve restare sempre alta, ma oggi non si registrano contagi e soprattutto ci sono ben 11 guariti.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, venerdì 9 luglio, non sono emersi decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 492.

Non ci sono stati trasferimenti, non si registrano ricoveri e nemmeno dimessi. Pertanto resta sempre un solo paziente ricoverato al Cardarelli nel reparto di malattie infettive.

Oggi non si registrano contagi, su 448 tamponi processati.

I guariti di giornata sono 11 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 54, mentre i totali da inizio emergenza sono 13.756.

I guariti totali sono 13.196, i decessi 492.

In isolamento si trovano 1.894 cittadini.