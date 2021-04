Covid, tornano a salire i decessi (3). Pochi contagi con tasso di positività che torna sotto l’1% dopo mesi

Una giornata difficile in Molise sul fronte dell’emergenza Covid principalmente per quel che concerne i decessi. Dopo giorni di “quiete” oggi, purtroppo, tornano a salire i morti.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 26 aprile, sono emersi ben 3 decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 92 anni di Campobasso che era ricoverata in malattie infettive, una 72enne di Venafro e un 50enne di Sepino, questi ultimi si trovavano in terapia intensiva. I decessi per Covid in Molise, purtroppo, hanno raggiunto la drammatica cifra di 471.

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono 2 nuovi ricoveri: tutti presso il reparto di malattie infettive. Si registrano un dimesso: un paziente di Macchia d’Isernia ha lasciato la terapia intensiva del Neuromed. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 54, di cui 51 al Cardarelli (43 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva), 2 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 1 al Neuromed (in terapia intensiva). In Rianimazione si trovano 11 pazienti.

I nuovi positivi sono solo 3, ma, come succede ogni lunedì, su appena 310 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che cala allo 0,9% (per la prima volta sotto l’1 dopo mesi).

I nuovi positivi (3) sono:

1 Castelmauro

2 Frosolone

I guariti di giornata sono 36 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 617, mentre i totali da inizio emergenza sono 13136.

I guariti totali sono 12034, i decessi 471.

In isolamento si trovano 2584 cittadini.