Covid, tornano a salire i contagi: 2 positivi a Campobasso

Tornano a salire i contagi in Molise dopo una giornata, quella di ieri, che aveva fatto segnare lo zero nella casella dei nuovi positivi e ben 3 guariti. Oggi, invece, sabato 5 settembre, dal bollettino dell’Asrem sono emersi altri due casi di positività su 260 tamponi processati, entrambi a Campobasso: si tratta della figlia di una persona già positiva e di un’altra donna. Per quest’ultima il tampone è stato richiesto dal medico di base in quanto paucisintomatica (sintomi lievi) ed ha dato esito positivo. Sono questi i casi, ed è già il terzo, che preoccupano maggiormente in quanto non legati a cluster specifici.

Gli attualmente positivi tornano a salire, sono ora 77, mentre i totali da inizio emergenza sono 536 su un totale di 33934 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Situazione stabile al Cardarelli dove restano 3 pazienti ricoverati in malattie infettive.

I guariti sono fermi a 436, mentre i decessi a 23.

La mappa del contagio vede la presenza di cittadini positivi in numerosi centri:

2 Bojano

41 Campobasso

1 Campolieto

5 Campomarino

1 Carovilli

2 Ferrazzano

1 Filignano

2 Forlì del Sannio

6 Isernia

2 Montenero di Bisaccia

1 Macchiagodena

1 Montaquila

1 Ripalimosani

1 Rocchetta a Volturno

4 Sant’Elia a Pianisi

6 Termoli