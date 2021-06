Covid, torna a salire la curva in Molise: 18 positivi e focolaio in una casa di riposo di Montenero. Tasso al 2%

Torna a salire in maniera importante la curva del contagio. Soprattutto a causa dei focolai che si sono sviluppati a Montenero di Bisaccia, uno dei quali in una casa di riposo, e di cui vi daremo conto in un altro articolo. Salgono solo contagi e tasso di positività, ma per fortuna, al momento la situazione degli ospedalizzati resta stabile.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 26 giugno, non sono emersi decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 491.

Non ci sono stati trasferimenti, non si registrno ricoveri e nemmeno dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani resta di 8, tutti al Cardarelli e tutti in malattie infettive visto che la terapia intensiva da tempo è vuota.

I nuovi positivi sono 18 a fronte di 893 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 2%.

I nuovi positivi (18) sono:

1 Campolieto

1 Guardialfiera

2 Isernia

6 Montenero di Bisaccia

1 San Martino in Pensilis

4 San Salvo

2 Tavenna

1 Vasto

I guariti di giornata sono 9. Pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 99, mentre i totali da inizio emergenza sono 13.371.

I guariti totali sono 13.127, i decessi 491.

In isolamento si trovano 2.525 cittadini.