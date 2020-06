Covid, torna a salire la curva del contagio: 3 nuovi positivi e nessun guarito. Aumentano anche i ricoveri

Giornata decisamente negativa sul fronte Covid in Molise. Oggi, domenica 21 giugno, dopo un lungo periodo a contagi zero, sono state riscontrate ben 3 positività su solo 96 tamponi processati. Si tratta di due persone di Isernia rientrate da fuori regione e di una di Riccia. Quest’ultima è stata anche ricoverata in malattie infettive con frattura ad un femore. Si tratta di un’anziana di 91 anni che prima del ricovero per la rottura del femore, come prassi, è stata sottoposta a tampone, risultato positivo. L’Asrem sta ricostruendo la catena dei contatti.

Pertanto oltre ad aumentare i pazienti positivi, aumentano anche i ricoverati in reparto che ora sono 3. E nella giornata odierna non si registrano nemmeno guariti. Pertanto la curva torna a salire dopo molto tempo e gli attualmente positivi diventano così 43 (ieri erano 40). I totali da inizio emergenza passano a 444 su un totale di 19740 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

E’ evidente come il virus continui a circolare e per questo è importante tenere la guardia alta e continuare a rispettare le regole, di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.