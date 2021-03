Covid, torna a casa dopo 66 giorni di ospedale, la gioia del sindaco di Castelbottaccio

“Dopo 66 giorni di ospedale, il nostro concittadino, Corrado Niro colpito dal Covid- 19 ha vinto la sua battaglia, è guarito ed è tornato a casa. Una bellissima notizia per lui, la nostra famiglia e tutta la comunità. Un sentito ringraziamento da parte del sottoscritto e dei familiari va a tutti gli operatori sanitari (medici, infermieri e oss) del reparto di Malattie infettive, diretto dal dr. Santopuoli e del reparto di Terapia intensiva diretto dal Dr.Flocco dell’ospedale “ A.Cardarelli” di Campobadsso per la loro professionalità e grande umanità. Un sentito ringraziamento – ha affermato il sindaco di Castelbottaccio e genero dell’uomo, Nicola Morrone – va anche a tutto il personale (medici, infermieri, fisioterapisti, oss) della Gea Medica di Isernia dove ha affrontato il complesso percoso riabilitativo. Un grazie anche a tutte le persone che inquesto lungo periodo ci sono state vicino e un ringraziamento speciale anche alla dr.ssa Marrone M.A. Anestesista dell’ospedale “San Timoteo di Termoli” per il suo particolare interessamento al caso. A nome di tutta la comuità di Castelbottaccio, bentornato. “Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza”. (Seneca)“.