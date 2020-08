Covid, Toma: il Molise è sano, ma continuiamo ad essere prudenti

Cauto ottimismo e continue esortazioni alla prudenza. Questo si evince dal post facebook del presidente della Regione Molise Donato Toma relativamente alla recrudescenza della curva dei contagi Covid in tutta Italia.



«I dati dei contagi nel mondo e in Italia purtroppo sono in salita. Da noi l’indice è zero. Non abbiamo focolai interni, i positivi sono dovuti unicamente ai rientri da vacanze all’estero, che abbiamo identificato e stiamo seguendo con attenzione.

Il Molise è sano e dobbiamo continuare a mettere in pratica i comportamenti corretti che ci hanno portato a contenere la diffusione in tutti questi mesi: indossiamo la mascherina, manteniamo le giuste distanze e laviamo spesso le mani.

Come Regione stiamo proseguendo a monitorare tutto e a proteggere il Molise e i molisani con azioni concrete ed efficaci. Continuiamo così, #perbene».