Covid, timidi segnali di speranza: nessun decesso e nessun ricovero. 5 i dimessi, 56 i nuovi positivi, 52 le persone guarite

Coronavirus, dopo diverse settimane il bollettino dell’Asrem non registra decessi e nuovi ricoveri nei nosocomi della regione. 566 i tamponi effettuati e 56 i nuovi positivi. 52 le persone guarite. 2 pazienti (di Campobasso e Santa croce di Magliano) sono stati trasferiti dal reparto di malattie infettive in quello di terapia intensiva. 5 le persone dimesse (Santa Croce di Magliano, Campomarino, San Donato Milanese, Isernia e San martino in Pensilis). Attualmente al Cardarelli ci sono 64 pazienti: 54 nel reparto di malattie infettive e 10 in quello di terapia intensiva. 2 i pazienti a Twermoli, 3 al Gemelli e 4 al Neuromed. 3.937 i soggetti in isolamento mentre sono 858 gli attualmente positivi.

Questo l’elenco dei positivi registrati nella giornata odierna:

AGNONE 3

BOJANO 2

BUSSO 2

CAMPOBASSO 5

CASACALENDA 1

CASALCIPRANO 1

CERCEMAGGIORE 1

ISERNIA 7

LIMOSANO 6

PETACCIATO 3

POZZILLI 2

S. CROCE DI M. 5

SEPINO 1

TERMOLI 8

TRIVENTO 4

VENAFRO 5