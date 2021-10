Covid, test salivari sugli alunni, si parte al comprensivo di Difesa Grande

Partirà questa mattina, 13 ottobre, all’istituto comprensivo di Difesa Grande la campagna di screening con i test salivari per alcuni degli alunni delle classi che sono state scelte. La campagna rientra in quella più generale per il contenimento dell’emergenza Covid-19. I test si svolgeranno nel plesso di via Po e poi continueranno in quello di Difesa Grande. I tamponi saranno effettuati in due aule appositamente attrezzate dai medici dell’Asrem sui ragazzi che hanno consegnato il consenso firmato dai genitori. Si tratta, infatti, di una campagna facoltativa tesa ad evitare l’espandersi di cluster all’interno degli istituti scolastici.