Covid, test salivari nelle Scuole Sentinella. Ecco dove in Molise

Individuate anche in Molise tre “Scuole Sentinella” all’interno del piano nazionale che prevede test molecolari salivari condotti, su base volontaria, su alunni nella fascia di età 6-14 anni delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio nazionale. La campagna coinvolgerà almeno 55mila alunni ogni 15 giorni.

In Molise le Scuole Sentinella sono: La Dante Alighieri di Ripalimosani; Difesa Grande di Termoli e San Giovanni Bosco di Isernia. Saranno interessati 244 studenti dai 6 ai 14 anni, 146 alle Elementari e 98 alle Medie. La partenza in Molise è prevista fra il 27 settembre e l’8 ottobre.

In una prima fase “di avviamento” le attività di raccolta dei campioni potranno essere eseguite nella sede scolastica con l’ausilio di personale sanitario, individuato dalle Asl competenti o dal personale della struttura commissariale. Successivamente, la raccolta dei campioni verrà effettuata in ambito familiare rispettando le istruzioni che garantiscono la correttezza della sua esecuzione. Il prelievo potrà essere effettuato in modo autonomo dalla famiglia e il test consegnato in punti di raccolta. Questo permette anche la possibilità di processare il campione per l’eventuale sequenziamento genomico virale.