Covid, test rapidi a ruba: ampia disponibilità presso Agripet a Campobasso

È caccia in Molise al tampone rapido nelle farmacie e nei supermercati. Da settimane, dopo il boom di casi registrati a partire da Natale, in tanti scelgono di auto-somministrarsi il test per assicurarsi di non essere dei portatori e possibili diffusori del Covid-19. I kit dei tamponi rapidi nasali ora sono quasi esauriti ovunque. Farmacie e supermercati sono in attesa delle nuove scorte per riuscire ad accontentare tutte le richieste. Più di qualche attività ha addirittura già una lunga lista di prenotazioni.

E’ possibile, però, in Molise acquistarli da Agripet a Campobasso che, al momento, ha ancora un’ampia disponibilità.

Il test rapido, al prezzo di 8,90 euro, è disponibile nello store della zona industriale del capoluogo, precisamente in via Unità d’Italia, 8 Ripalimosani.