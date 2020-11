Covid, terzo decesso in mattinata al Cardarelli. Muore il padre del sindaco di Morrone

È deceduto a causa del Covid un ottantenne di Santa Maria del Molise, ricoverato giorni fa al Cardarelli di Campobasso. Si tratta di una persona originaria di San Giorgio a Cremano, ma residente da anni in Molise. Non stava bene ed era stato disposto il suo trasferimento a Campobasso, ma non ce l’ha fatta, il Covid 19 ha stroncato la resistenza del suo fisico ed ha causato la morte dell’ottantenne. Si tratta della 54esima vittima del Covid in Molise dopo quella di stamattina di Capracotta (qui l’articolo).

E nella tarda mattinata è arrivata anche la notizia del terzo decesso della giornata. È morto al Cardarelli anche Angelo Michele Colasurdo, padre del sindaco di Morrone, Antonio, che nei giorni scorsi di essere lui stesso positivo.