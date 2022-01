Covid, Terapie Intensive: Molise sotto la soglia critica, ma aumentano i contagi

Dai dati della fondazione Gimbe, riferiti alla settimana tra il 12 e il 18 gennaio, emerge un aumento del 32,5% dei nuovi casi con un’incidenza di 2.786 su 100mila abitanti

Il Molise, nella settimana tra il 12 e il 18 gennaio scorso, ha fatto registrare 2.786 casi per 100mila abitanti con una variazione del 32,5% sui nuovi casi come in altre nove regioni. I dati diffusi dalla fondazione Gimbe, pur facendo evidenziare una frenata nazionale della curva dei contagi, risentono infatti di situazioni regionali molto diverse. Nelle altre dieci regioni si nota, al contrario, una riduzione (dal -1,0% della Basilicata al -25,9% dell’Umbria). Sul fronte dei posti letto in area medica occupati da pazienti Covid, il Molise si conferma al di sotto della soglia critica facendo segnare un 13,1%, così come nei posti letto di Terapia Intensiva occupata da pazienti Covid con una percentuale del 2,6%.

Intanto, l’Istituto Superiore di Sanità fa sapere che l’età media dei deceduti e positivi a SARS-CoV-2 in Italia è di 80 anni, la maggior parte è stata ricoverata in ospedale ma non in terapia intensiva e i deceduti vaccinati hanno un’età media più alta e più patologie preesistenti rispetto a quelli non vaccinati. Sono alcuni dei dati emersi dall’aggiornamento del report decessi, basato sui dati della Sorveglianza Integrata e su un campione di cartelle cliniche di pazienti deceduti con positività al SARS-CoV-2.