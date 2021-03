Covid, terapie intensive in Molise occupate al 44% (media nazionale al 37%)

In Italia l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive da parte di pazienti Covid ancora supera la soglia critica del 30% (37% per la precisione). È quanto emerge dal monitoraggio realizzato dall’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) sulla scorta della rilevazione effettuata con i dati a disposizione a mercoledì 17 marzo. Nella nostra regione invece la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid-19 nelle terapie intensive, rispetto al totale di quelli disponibili, è pari al 44% (i dati si riferiscono alla rilevazione giornaliera – 17 marzo – del ministero della Salute). La percentuale in Italia è invece del 37%. Nell’area “non critica” la percentuale dei posti letto occupati è 43%, 40% quella nazionale. Dal report diffuso nella serata di mercoledì 17 marzo dall’Azienda sanitaria regionale (Asrem) si apprende che i pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso sono 9, 3 quelli al Neuromed di Pozzilli e 2 al Gemelli. .