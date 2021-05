Covid, tasso di positività al 6,4%. 23 nuovi positivi su 357 tamponi. Nessun decesso e 2 pazienti che si sono aggravati

Sono stati 357 i tamponi refertarti nella giornata di oggi, di questi 23 sono risultati positivi al Covid 19, il tasso di positività è del 6,4%. Per fortuna non si registrano decessi anche se il bollettino Asrem di oggi 2 Maggio 2021 parla di due trasferimenti in Terapia Intensiva e si tratta di un paziente di Campobasso e uno di Castelmauro. Mentre Campobasso risulta essere il centro con maggiori contagi. Gli attualmente positivi in Molise sono 608, mentre i pazienti ricoverati al Cardarelli sono: 31 in Malattie Infettive e 7 in Terapia Intensiva. Due in Terapia Intensiva al Gemelli Molise. Restano Covid free il Neuromed di Pozzilli e il San Timoteo di Termoli

Conforta sapere che le persone che si sono negativizzate sono 33.



IL DETTAGLIO DEI POSITIVI NEI VARI PAESI (23):



AGNONE 1

BELMONTE DEL SANNIO 3

CAMPOBASSO 9

CAMPODIPIETRA 2

FERRAZZANO 1

FORNELLI 1

GUARDIAREGIA 1

MIRABELLO 1

MONTAQUILA 2

SANTA MARIA DEL MOLISE 1

TORO 1