Covid, tamponi dei Caporicci tutti negativi. Da lunedì si torna a scuola

La comunicazione è arrivata direttamente dal sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci che qualche giorno fa si era posto in isolamento fiduciario assieme alla sua famiglia perché venuto a contatto con un congiunto risultato positivo al Covid. Stamattina, 14 novembre, la negatività ai tamponi effettuati dall’Asrem di tutta la famiglia Caporicci e la comunicazione alla cittadinanza. Una comunicazione a seguito della quale è stata anche revocata l’ordinanza firmata dallo stesso Caporicci che aveva sospeso le lezioni in presenza per gli alunni delle scuole del paese che erano state frequentate dai figli del primo cittadino. “Questa mattina – scrive Caporicci su Facebook – sono stati caricati sul sito dell’Asrem i risultati dei tamponi molecolari effettuati su tutto il mio nucleo familiare a seguito di un contatto con un mio congiunto positivo, per il quale motivo avevo precauzionalmente adottato ordinanza di chiusura delle scuole. I tamponi sono tutti negativi; provvederò quindi a revocare immediatamente il provvedimento per cui lunedì potranno riprendere le lezioni in presenza per tutte le nostre scuole di ogni ordine e grado. Con l’occasione ringrazio di vero cuore tutte le persone che in questi giorni, con un messaggio, una telefonata o un messaggio su Facebook mi hanno manifestato il loro affetto e la loro vicinanza”.