Si conosceranno tra almeno quattro ore i risultati del tampone che è stato effettuato su un paziente ricoverato all’interno del reparto di Urologia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Al momento, è bene specificarlo, si tratta di un test effettuato in via precauzionale e il reparto, sempre per motivi precauzionali, è stato chiuso momentaneamente al pubblico.