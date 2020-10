Covid, suora positiva. Chiusa Casa di Riposo, scuola dell’Infanzia e chiesa

Nessuno potrà entrare o uscire dalla Casa di Riposo e scuola dell’infanzia chiusa fino a nuovo ordine a Santa Croce di Magliano dove il sindaco, Alberto Florio, ha emesso una ordinanza che “blinda” i due luoghi e la chiesa a seguito del caso di positività di una suora rientrata da Roma. La suora si era sentita male nei giorni scorsi e il medico aveva immediatamente disposto il tampone che è risultato positivo al Covid-19. A quel punto è scattato l’isolamento e la decisione del primo cittadino di chiudere la Casa di Riposo, la scuola e una chiesa, tutti luoghi che vengono frequentati (se non dalla suora contagiata) sicuramente da altri membri della comunità. Le stesse che sono state sottoposte già a tampone per cercare di escludere di partenza il verificarsi di un cluster. “L’ordinanza sarà in vigore fino a nuova disposizione – ha affermato il primo cittadino contattato telefonicamente – oggi (2 ottobre, ndr) sono stati effettuati i tamponi sia sulle suore che sugli anziani ricoverati e sul personale e penso che già nella giornata di domani dovremmo avere i risultati sperando che non ci sia un cluster”. Santa Croce aveva registrato finora solo un contagio da Covid-19 di una dottoressa del 118 nel pieno del lockdown. Adesso questo nuovo contagio che alza il livello di preoccupazione. “Si tratta di un contagio di importazione perché la suora tornava da Roma. Il medico è stato molto bravo ad isolarla subito dal resto della comunità e speriamo che non abbia contagiato nessuno”. Il sindaco Florio, però, non vuole correre rischi e quindi ha disposto la chiusura di tutti i luoghi che sono stati frequentati dai membri della comunità. In un post su Facebook ha ricordato ai suoi concittadini di essere prudenti e scrupolosi delle regole. “Il caso di positività da Covid-19 dell’ospite dell’istituto S.Cuore ci deve allentare ad essere ancora più scrupolosi nel seguire le misure di prevenzione senza, però, farci prendere dal panico e dall’ansia. Mascherina, distanziamento e lavaggio accurato delle mani sono indispensabili. Nei prossimi giorni sapremo l’esito dei tamponi che sono stati effettuati su tutti gli ospiti ed operatori dell’istituto. La situazione al momento è sotto controllo”.