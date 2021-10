Covid, su 388 tamponi processati 6 nuovi positivi e 8 negativizzati

6 nuovi positivi e 8 guariti. Ciò secondo il bollettino Covid diramato dall’Asrem oggi 9 ottobre sul fronte del contrasto al coronavirus. I nuovi positivi sono:

2 CAMPOBASSO

1 GUGLIONESI

1 POZZILLI

2 SANT’ANGELO DEL PESCO

Mentre gli otto negativizzati, quindi guariti sono di:

1 CAMPOMARINO

1 FORNELLI

1 FROSOLONE

3 ISERNIA

1 TERMOLI

1 VENAFRO

Gli attualmente positivi al Covid in Molise sono 85 (35 in provincia di Campobasso e 48 in provincia di Isernia), mentre i ricoverati al Cardarelli sono sempre 3 (2 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva). Il numero dei tamponi refertati nelle ultime 24 ore è notevole: 388.