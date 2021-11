Covid: su 303 tamponi un nuovo positivo e 3 guariti

Ecco come era la situazione esattamente un anno fa

Un solo positivo (di GILDONE) e tre persone che si sono negativizzate (1 CAMPOBASSO, 1 DURONIA, 1 FERRAZZANO) su 303 tamponi processati nelle ultime 24 ore.

Bollettino Covid

E’ questo il sunto del bollettino Covid diramato dalla Asrem oggi 15 novembre. E’ fermo a 2 il numero dei pazienti ricoverati al Cardarelli (1 in Terapia Intensiva e uno in Malattie Infettive). I casi attualmente positivi in regione sono 243, mentre sono 238 gli asintomatici a domicilio. Il totale delle persone in isolamento è di 2.423

In basso la situazione del bollettino Covid in Molise esattamente un anno fa: