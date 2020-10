Covid, studentessa positiva al Liceo Scienze Umane. Attivata didattica a distanza e tamponi

Covid a scuola. Il sindaco d’Apollonio, in mattinata, dovrebbe già emettere una sua ordinanza concordata con Asrem e dirigenza scolastica. Infatti domani a Isernia ci sarà la prima applicazione delle linee guida dettate dal Miur. Tutto perché la studentessa di una scuola superiore del capoluogo pentro sarebbe risultata positiva al test del Covid. Era assente da giorni, da quando non si era sentita bene, ed era rimasta a casa. Comunque sia, in casi del genere, dovrebbe essere previsto il tampone per tutta la classe e i docenti e, solo dopo l’esito dell’esame, si tornerebbe in aula, con gli eventuali positivi che resteranno a casa in quarantena. Intanto si sta già ricostruendo la catena dei contatti familiari della studentessa per sottoporre tutti a tampone. Il sindaco in queste ore sta organizzando le apposite procedure con la dirigenza scolastica dell’istituto.

Aggiornamento ore 11.15 – E’ una studentessa della classe I del Liceo Scienze Umane e Sociali Vincenzo Cuoco di Isernia, la 14enne risultata positiva al tampone per il Covid-19. La ragazza era assente da lunedì quando è rimasta a casa per quella che inizialmente sembrava essere una banale influenza. I sintomi, però, hanno spinto i medici a sottoporla a tampone per il Covid che è risultato positivo. La dirigente scolastica dell’Istituto superiore, Vitale, assieme al sindaco D’Apollonio ha deciso che domani, lunedì 5 ottobre, la classe interessata dal caso di Covid non andrà a scuola ma svolgerà la didattica a distanza. Nel frattempo saranno effettuati tutti i tamponi sia sui compagni di classe della 14enne sia sugli insegnanti e il Comune provvederà alla sanificazione dell’intero edificio e di quella classe in particolare.