Covid, studentessa dell’Unimol positiva. Scatta il tracciamento dei contatti

Il contagio risalirebbe allo scorso 7 ottobre e da allora sono stati attivati tutti i protocolli e le misure di sicurezza tanto che molti degli studenti del suo corso di laurea stanno continuando a seguire le lezioni con la modalità della didattica a distanza. Un caso di positività al Covid-19 anche all’Unimol di Campobasso. Non è chiaro se si tratti di una studentessa molisana o proveniente da fuori regione. La ragazza è risultata positiva al tampone e, di conseguenza, sono stati informati tutti i suoi compagni di classe che attualmente stanno seguendo le lezioni online. L’Unimol ha anche provveduto a comunicare all’Asrem tutti i contatti diretti della ragazza che, a loro volta, sono stati posti in isolamento fiduciario in attesa del tampone e degli accertamenti del caso. L’Unimol, quindi, vuole anche tranquillizzare i giovani che hanno deciso di continuare a frequentare le lezioni in presenza anche se attualmente tra il 70 e l’80% dei ragazzi stanno frequentando le lezioni con la modalità della didattica a distanza.