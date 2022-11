Covid, stop all’obbligo vaccinale per i medici. Le mascherine restano obbligatorie in ospedali e Rsa

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che a partire da oggi, primo novembre, scade l’obbligo vaccinale per medici e professioni sanitarie. Confermata invece la norma sui dispositivi di protezione: diverse Regioni, compresa la Lombardia a guida centrodestra, avevano già deciso la proroga. E l’esecutivo alla fine si è allineato. Se il rientro in corsia del personale non vaccinato era ormai una decisione nota, presa principalmente per ovviare alla carenza di camici bianchi negli ospedali più che per ragioni sanitarie, sulla proroga dell’obbligo di mascherina vi era molto più incertezza.

Il governo e il ministero della Salute guidato da Orazio Schillaci sembravano intenzionati a lasciar cadere la norma, ma poi si sono allineati: l’obbligo, che scade oggi, resterà in vigore fino al 31 dicembre di quest’anno, come prevede l’ordinanza che sarà firmata dallo stesso Schillaci. Contro lo stop alle mascherine negli ospedali si era, infatti, espresso anche gran parte del mondo dei medici, dei virologi e degli epidemiologi.