Covid, stabili positivi e ricoveri: 57 nuovi contagi, scoppia cluster a Sepino

Resta stabile la curva del contagio in Molise con un indice di positività costante. Oggi, per fortuna, si registrano buone notizie per quanto riguarda decessi e ricoveri.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 20 marzo, non sono emersi decessi: erano settimane che non accadeva.

Oggi non si registrano nemmeno trasferimenti, mentre sono 4 i nuovi ricoveri, in calo rispetto ai giorni scorsi. Un solo dimesso e pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 115, di cui 84 al Cardarelli (72 in malattie infettive e 12 in terapia intensiva), 23 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 1 al Gemelli Molise (in terapia intensiva) e 13 al Neuromed (3 terapia intensiva e 8 sub intensiva). In Rianimazione si trovano 18 pazienti.

I nuovi positivi sono 57, su 701 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che resta stabile all’8,1%. Oggi il centro più colpito è Sepino, dove è scoppiato un nuovo cluster, con 7 contagi.

I nuovi positivi (57) sono:

1 Acquaviva d’Isernia

1 Agnone

2 Bojano

3 Campobasso

1 Campodipietra

3 Castelpetroso

1 Cercemaggiore

2 Ferrazzano

1 Gildone

2 Guglionesi

6 Isernia

5 Jelsi

2 Petacciato

1 Pietrabbondante

2 Pozzilli

1 Riccia

1 Rionero Sannitico

1 Ripalimosani

7 Sepino

1 Spinete

5 Termoli

6 Toro

2 Trivento

I guariti di giornata sono 59 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 1371, mentre i totali da inizio emergenza sono 11992.

I guariti totali sono 10192, i decessi 417.

In isolamento si trovano 3672 cittadini.