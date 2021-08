Covid: stabili i nuovi contagi (9). Un guarito e un dimesso dal Cardarelli

Induce ad un cauto ottimismo il bollettino odierno (21 agosto 2021) dell’Asrem sul fronte del contrasto al Covid. A contrastare i nuovi positivi (9) c’è un nuovo dimesso dal reparto di Malattie Infettive del Cardarelli ed un nuovo guarito dal Coronavirus (di Campodipietra).

Il numero dei tamponi processati è alto (413) e questo è il dettaglio dei nove nuovi positivi:

1 BOJANO

1 CAMPOBASSO

1 ISERNIA

1 MONTAFALCONE NEL SANNIO

1 PALATA

2 RICCIA

1 TERMOLI

1 TORELLA DEL SANNIO

Sei (6) sono i pazienti attualmente ricoverati al Cardarelli (1 in Terapia Intensiva e 5 in Malattie Infettive). Mentre il numero dei casi attualmente positivi in Molise è di 196