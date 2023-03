Covid, stabili casi e tasso di positività: salgono i ricoveri al Cardarelli

Situazione tutto sommato stazionaria in Molise sul fronte dell’emergenza Covid, almeno per quel che concerne nuovi casi e tasso di positività. Si registra, invece, negli ultimi giorni un aumento dei ricoveri al Cardarelli con tre nuovi ingressi un reparto negli ultimi due giorni, due dei quali solo nella giornata odierna.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 14 marzo, non si registrano decessi.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 720.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono due nuovi ricoveri: pazienti di Pozzilli e Santa Croce di Magliano si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali al Cardarelli sono 5, di cui 4 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 5 ricoverati, 3 hanno due dosi e 1 tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 10 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 477 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 2%.

I nuovi casi (10) sono:

Campobasso 3

Isernia 3

Santa Croce di Magliano 1

Termoli 2

Venafro 1

I guariti di giornata sono 17 e pertanto il numero degli attualmente positivi è di 121. I totali da inizio emergenza sono 100.744.

I guariti totali sono 99.888, i decessi 720.