Covid, spuntano contagi al San Timoteo. Donna incinta trasferita al Cardarelli

Come in gran parte del resto d’Italia, anche in Molise i numeri dei nuovi positivi sono in continua crescita. Nelle ultime ore, nello specifico, all’ospedale San Timoteo di Termoli sono arrivato sei nuovi positivi. Tra questi anche una donna incinta che è stata trasportata in ambulanza presso il Cardarelli di Campobasso. Una situazione abbastanza delicata con l’ospedale Cardarelli di Campobasso che rapidamente sta vedendo affollati i posti letto nel reparto di Malattie infettive.