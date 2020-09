Covid, Sprar Venafro c’è un altro positivo tra i migranti. Operatori tutti negativi

Sono tutti negativi i tamponi sugli operatori del Siproimi, ma c’è un caso di positività tra una delle persone che si trovano all’interno del centro Sprar di Venafro. Il caso era venuto fuori nei giorni scorsi quando una ragazza era stata trasferita al Cardarelli e, come da prassi, prima del ricovero le era stato effettuato il tampone che aveva accertato la sua positività al Covid-19. Successivamente la giovane era stata isolata all’interno del centro di accoglienza per migranti ed era stato avviato il tracciamento che adesso ha dato i primi risultati: gli operatori sono tutti negativi ma c’è un caso di positività tra i migranti, si tratta di una donna contatto diretto della prima. “La Direzione del SIPROIMI di Venafro – si legge in una nota stampa – comunica che i tamponi effettuati sugli operatori della struttura sono risultati tutti negativi. Per quanto concerne i tamponi sugli ospiti del centro di accoglienza, contatti diretti della donna risultata positiva al Covid-19 nella giornata di sabato, solo una persona è risultata positiva. Si tratta di una donna che era stata già posta in isolamento, asintomatica e in buone condizioni di salute”.