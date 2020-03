Covid, sospesi funerali e messe, cautela anche nei luoghi di culto

La disposizione della Cei in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte

Arrivano i nuovi provvedimenti anche per gestire le messe e le attività liturgiche. A diramarlo è stata la Cei in ottemperanza al nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo. Le indicazioni avranno valore fino al 3 aprile. «E’ confermata la sospensione delle Messe Feriali e festive pubbliche e delle altre celebrazioni, la chiusura degli oratori e la sospensione attività catechistiche e formative di qualsiasi genere fino a nuova comunicazione; le chiese restino aperte perché chi desidera possa fermarsi per un momento di preghiera privata; è sospesa in tutta la Diocesi la celebrazione dei funerali. I sacerdoti sono invitati a spiegare ai parenti la situazione di emergenza che stiamo vivendo. Ci si potrà limitare a un breve momento di preghiera e di benedizione fatta direttamente al Cimitero, con la presenza dei soli familiari. Tale limitazione venga fatta scrivere anche sugli annunci funebri. Ad emergenza superata si potrà programmare con i parenti la celebrazione di una messa di suffragio alla presenza della comunità; è sospesa la celebrazione pubblica anche degli altri sacramenti che normalmente non vengono celebrati in quaresima; Gli uffici della Curia restano comunque aperti ma i fedeli sono invitati, per eventuali urgenze, a telefonare nei giorni e orari di apertura: lunedì-mercoledì-venerdì ore 9-12 (0875707148); a tutti i parroci viene chiesta la convinta adesione a queste indicazioni, in spirito di collaborazione con la pubblica autorità, a tutela della salute pubblica in questo momento di emergenza».