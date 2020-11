Covid, sono 88 i nuovi positivi. In Terapia Intensiva salgono a 14 i pazienti

Nelle ultime 24 ore in Molise si è registrato 1 decesso, si tratta di un 85enne di Campobasso, 118 dall’inizio dell’emergenza, 88 nuovi contagi da Covid-19, in diminuzione rispetto a ieri a fronte di 762 tamponi processati, 8 ricoveri nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e uno in Terpia Intensiva (14) che ormai già risulta reparto saturo.

Il totale degli attualmente positivi in regione è 2.780

Il dettaglio dei paesi:

1 Agnone

6 Bojano

1 Calvi Risorta

7 Campobasso

1 Campodipietra

2 Campomarino

2 Carovilli

1 Carpinone

1 Castel del Giudice

4 Cerro al Volturno

2 Civitanova del Sannio

3 Colle D’Anchise

3 Ferrazzano

2 Fornelli

13 Isernia

1 Limosano

1 Macchiagodena

1 Montaquila

1 Palata

4 Pescolanciano

1 Pietracatella

1 Pozzilli

2 Riccia

1 Roccavivara

1 Salcito

1 San Severo

2 Sant’Agapito

1 Scapoli

4 Sessano del Molise

14 Termoli

2 Vastrogirardi

1 Venafro