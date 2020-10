Covid, sono 28 i nuovi positivi. Boom di ricoverati: altri 5 in malattie infettive

Situazione ancora preoccupante in Molise, così come del resto in tutta Italia, sul fronte dell’emergenza Covid. A rendere la situazione difficile oggi, mercoledì 21 ottobre, non sono tanto i nuovi positivi, comunque alti, ma il boom di ricoveri. In una sola giornata ben 5 pazienti hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

I nuovi positivi, su 684 tamponi processati, sono 28:

1 Baranello (rientrato da fuori regione)

1 Bojano (cluster noto)

1 Campobasso (rientrato da fuori regione)

1 Campobasso (cluster noto)

1 Riccia (tampone pre ricovero)

2 Riccia (cluster noto)

1 Casalciprano (cluster noto)

1 Castelpetroso (cluster noto)

1 Chiauci (tampone richiesto dal medico di base)

9 Colletorto (cluster noto)

1 Isernia (cluster noto)

1 Pesche (cluster noto)

1 Petacciato (cluster noto)

1 San Martino in Pensilis (cluster noto)

3 Termoli (cluster noto)

1 Toro (cluster noto)

1 Venafro (cluster noto)

I guariti del giorno sono, invece, 3:

1 San Giacomo degli Schiavoni

1 Guardialfiera

1 Larino

Gli attualmente positivi salgono a 456, mentre i totali da inizio emergenza sono 1069 su 53975 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Oggi, come detto si registrano ben 5 ricoveri: 1 paziente di Casalciprano, 1 di Bojano, 1 Chiauci, 1 di Castelpetroso e 1 di Venafro.

C’è anche un dimesso: ha superato la malattia un paziente di Isernia.

Salgono, quindi a 13 i ricoveri totali, di cui 12 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva.

I guariti sono 587, i decessi 26.

Sempre alto il numero delle persone in isolamento che al momento sono 612.

E’ scoppiato un nuovo cluster a Colletoro, mentre oggi sembrano frenare quelli di Isernia e Castelpetroso.