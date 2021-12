Covid, solo due bimbi positivi: si torna in presenza alla scuola dell’Infanzia

L’ordinanza di revoca della didattica a distanza firmata dal sindaco di Portocannone, Francesco Gallo. Sono 5, in totali, i positivi al Covid-19 che si riscontrano in paese

Sono 5 i positivi totali a Portocannone. Lo rende noto il sindaco Francesco Gallo nel report di fine settimana sull’andamento del contagio nel paese bassomolisano.

Altri due casi di positività si sono registrati nella giornata di ieri, 4 dicembre. Il sindaco, però, ha firmato l’ordinanza di revoca della precedente che imponeva la didattica a distanza.

Da domani, 6 dicembre, ci sarà il rientro in presenza di tutti gli allievi della scuola dell’infanzia.

I due casi di positività al Covid sono stati riscontrati tra gli alunni delle classi “1A e 3A della locale Scuola dell’Infanzia. Gli stessi sono in isolamento con le rispettive famiglie – ha affermato il sindaco Gallo – I positivi totali presenti attualmente in Paese sono in numero di 5.

Esprimo, a nome di tutta l’Amministrazione, la vicinanza alle famiglie interessate dai casi di positività ed un augurio di pronta guarigione.

Nelle prossime ore verrà pubblicata l’ordinanza di revoca della precedente emessa per permettere, da lunedì 6 dicembre, il rientro in presenza di tutti gli allievi della scuola dell’Infanzia. Il servizio mensa sarà svolto regolarmente.

A causa dell’assenza di alcune maestre, ci saranno variazioni di orario per l’uscita degli alunni; esse saranno prontamente comunicate dalla Dirigente scolastica.

Si raccomanda come sempre: