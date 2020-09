Covid, solo 2 positivi ma su pochi tamponi: un nuovo ricovero e un dimesso: 2 i guariti

Un bollettino apparentemente positivo dopo il boom di contagi di ieri, ma che risente, inevitabilmente, del basso numero di tamponi: ne sono stati processati solo 193, come accade ogni lunedì, e sono stati riscontrati due casi di positività: uno di Larino rientrato da fuori regione (si tratta di un bimbo di 5 anni) e uno di Ripalimosani che è stato anche ricoverato in malattie infettive. Dal reparto del Cardarelli, però, è stato dimesso il paziente di Larino appartenente al cluster Marocco e dunque i ricoverati restano 6, di questi 5 sono in malattie infettive e 1 in terapia intensiva.

Ovviamente il numero dei positivi è inevitabilmente destinato a crescere perché ancora non sono noti i tamponi effettuati sui contatti della paziente di Baranello, ricoverata in malattie infettive, e tutti quelli dei contatti del cluster della Casa di Riposo di Portocannone.

Oggi si registrano anche 2 guariti di Campobasso e pertanto il numero degli attualmente positivi resta fermo a 135, mentre i totali da inizio emergenza sono 620 su un totale di 38579 tamponi processati.

I guariti salgono a 462, i decessi sono fermi a 23.

Sale il numero delle persone in isolamento: 188.

Inoltre il Dg Oreste Florenzano ha fatto sapere che “in relazione al dipendente Asrem di Isernia risultato positivo, comunico che tuti i tamponi processati e relativi ad altri dipendenti Asrem possibili contatti sono risultati negativi”.