Covid, solo 2 contagi: non accadeva da mesi. Calano anche i ricoveri totali e gli attualmente positivi scendono sotto quota 1000

E’ per la prima volta dopo mesi che i dati forniti dall’Asrem inducono realmente ad un cauto ottimismo. Perché i contagi calano in maniera massiccia e così anche il tasso di positività: non sono dati che derivano dall’analisi del week end come successo in altre circostanze, questa volta un piccolo spiraglio è possibile intravederlo.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 29 marzo, è emerso un solo decesso: non ce l’ha fatta una donna di 91 anni di Busso che era ricoverata in malattie infettive. I decessi per Covid in Molise, purtroppo, hanno raggiunto la drammatica cifra di 437.

Non si registrano trasferimenti e i nuovi ricoverati sono 2 (entrambi in terapia intensiva), a fronte di 6 dimissioni. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 82, di cui 68 al Cardarelli (60 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva), 3 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 8 al Neuromed (5 terapia intensiva e 7 sub intensiva). In Rianimazione si trovano 16 pazienti.

I nuovi positivi sono solo 2, non accadeva da questa estate, su 224 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che crolla allo 0,8%.

I nuovi positivi (2) sono:

1 Campobasso

1 Santa Croce di Magliano

I guariti di giornata sono 48 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 957, sotto i mille dopo molti mesi, mentre i totali da inizio emergenza sono 12265.

I guariti totali sono 10859, i decessi 437.

In isolamento si trovano 3828 cittadini.